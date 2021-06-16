Все вище й вище. Ціни на газ б'ють рекорди. Традиційного літнього падіння цього року немає. Приміром, якщо в 2020-му паливо на енергетичній біржі коштувало близько трьох гривень за куб, то зараз майже в чотири рази більше.

Тож питання: а чого тоді взимку чекати? І чи існує "страховка" для споживачів, аби хоч якось уникнути цінових ударів? Подробиці в матеріалі.

Дороге літо 21-го.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Ситуация в целом и на украинской бирже, и на европейской, мягко-говоря не радужная.

Бо газ дорожчає.

Євген Нацвін-Степанов, заступник голови Асоціації постачальників енергоресурсів:

Доходить десь до 12 гривень за кубометр.

Чому так? Якої ціни чекати в опалювальний сезон? І, головне, як зекономити? Пан Григорій показує нам свої платіжки. Каже - найбільше грошей доводиться викладати взимку.

Григорій, пенсіонер:

Я люблю, щоб було тепло. Мені так температура комфортна 21-22 градуси в кімнаті.

А теплолюбність зараз розкіш. У середньому "зимова" комуналка пенсіонеру обходиться під дві тисячі.

Опалення - 980 гривень. Гаряче водопостачання 537 гривень.

Улітку простіше. Бо опалення немає. Та ціна на газ, каже пан Григорій, неприємно дивує, бо не падає! І на це є кілька причин, пояснюють експерти.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Во-первых, были опустошены хранилища. Европейские достаточно серьезно. Момент второй - Газпром, исходя из ситуации с Северным Потоком-2 выполняет свои контракты перед Европейцами по-минимуму.

Євген Нацвін-Степанов, заступник голови Асоціації постачальників енергоресурсів:

Влітку попереднього року була найнижча ціна, а влітку цього року ми маємо, як зворотний ефект, максимально високу ціну.

Яка знижуватися поки що навряд чи буде. Наприклад, ще в січні куб газу коштував дещо більше ніж 8 гривень. Навесні вартість тільки зросла. Зрештою: у червні енергетична біржа вийшла на показник у 12 гривень за куб! Тобто майже на третину більше!

А до кінця літа може взагалі бути - 15! Аби уникнути різкого подорожчання, всіх споживачів перевели на річні контракти. Ціна в яких зафіксована на весь сезон до травня 22 року.

Ольга Бабій, член НКРЕ КП:

У нас є прогнозована ціна. У нас є річні продукти всіма постачальниками оголошені річні продукти.

Вартість газу в яких приблизно 8 грн за куб. Чи зможуть постачальники втримати цю планку? Експерти кажуть: це вдасться не всім.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

На сегодняшний день вот два крупных игрока, которые определяют ситуацию, а с собственным ресурсом вообще один - это НАК "Нафтогаз" Украины. Если мы берём ту же "Йе енергію", они заключили контракт с НАК Нафтогазом, они имеют ресурс, который позволяет микшировать цену.

І пропонувати різні варіанти оплати. Усе, аби пом'якшити "ціновий" удар узимку. Крім базового річного тарифу, є варіант рівних платежів на 12 місяців.

Євген Нацвін-Степанов, заступник голови Асоціації постачальників енергоресурсів:

Що може забезпечити їм економію у зимовий період до 40 відсотків від їх попереднього, минулорічного платежу.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Вы понимаете свой объём. Ну вот я потребляю там 2 тысячи кубометров в год. Понимая что цена не будет меняться, и понимая какой объем я употребляю, ну это очень несложное арифметическое действие

Платити "по-старому", тобто помісячно, з такими цінами на газ на біржі просто не вигідно, кажуть експерти. І рекомендують обирати більш вигідні тарифи.