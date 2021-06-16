Ціни на газ б'ють рекорди: чому дорожчає блакитне паливо? [ Редактировать ]
Все вище й вище. Ціни на газ б'ють рекорди. Традиційного літнього падіння цього року немає. Приміром, якщо в 2020-му паливо на енергетичній біржі коштувало близько трьох гривень за куб, то зараз майже в чотири рази більше.
Тож питання: а чого тоді взимку чекати? І чи існує "страховка" для споживачів, аби хоч якось уникнути цінових ударів? Подробиці в матеріалі.
Дороге літо 21-го.
Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:
Ситуация в целом и на украинской бирже, и на европейской, мягко-говоря не радужная.
Бо газ дорожчає.
Євген Нацвін-Степанов, заступник голови Асоціації постачальників енергоресурсів:
Доходить десь до 12 гривень за кубометр.
Чому так? Якої ціни чекати в опалювальний сезон? І, головне, як зекономити? Пан Григорій показує нам свої платіжки. Каже - найбільше грошей доводиться викладати взимку.
Григорій, пенсіонер:
Я люблю, щоб було тепло. Мені так температура комфортна 21-22 градуси в кімнаті.
А теплолюбність зараз розкіш. У середньому "зимова" комуналка пенсіонеру обходиться під дві тисячі.
Опалення - 980 гривень. Гаряче водопостачання 537 гривень.
Улітку простіше. Бо опалення немає. Та ціна на газ, каже пан Григорій, неприємно дивує, бо не падає! І на це є кілька причин, пояснюють експерти.
Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:
Во-первых, были опустошены хранилища. Европейские достаточно серьезно. Момент второй - Газпром, исходя из ситуации с Северным Потоком-2 выполняет свои контракты перед Европейцами по-минимуму.
Євген Нацвін-Степанов, заступник голови Асоціації постачальників енергоресурсів:
Влітку попереднього року була найнижча ціна, а влітку цього року ми маємо, як зворотний ефект, максимально високу ціну.
Яка знижуватися поки що навряд чи буде. Наприклад, ще в січні куб газу коштував дещо більше ніж 8 гривень. Навесні вартість тільки зросла. Зрештою: у червні енергетична біржа вийшла на показник у 12 гривень за куб! Тобто майже на третину більше!
А до кінця літа може взагалі бути - 15! Аби уникнути різкого подорожчання, всіх споживачів перевели на річні контракти. Ціна в яких зафіксована на весь сезон до травня 22 року.
Ольга Бабій, член НКРЕ КП:
У нас є прогнозована ціна. У нас є річні продукти всіма постачальниками оголошені річні продукти.
Вартість газу в яких приблизно 8 грн за куб. Чи зможуть постачальники втримати цю планку? Експерти кажуть: це вдасться не всім.
Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:
На сегодняшний день вот два крупных игрока, которые определяют ситуацию, а с собственным ресурсом вообще один - это НАК "Нафтогаз" Украины. Если мы берём ту же "Йе енергію", они заключили контракт с НАК Нафтогазом, они имеют ресурс, который позволяет микшировать цену.
І пропонувати різні варіанти оплати. Усе, аби пом'якшити "ціновий" удар узимку. Крім базового річного тарифу, є варіант рівних платежів на 12 місяців.
Євген Нацвін-Степанов, заступник голови Асоціації постачальників енергоресурсів:
Що може забезпечити їм економію у зимовий період до 40 відсотків від їх попереднього, минулорічного платежу.
Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:
Вы понимаете свой объём. Ну вот я потребляю там 2 тысячи кубометров в год. Понимая что цена не будет меняться, и понимая какой объем я употребляю, ну это очень несложное арифметическое действие
Платити "по-старому", тобто помісячно, з такими цінами на газ на біржі просто не вигідно, кажуть експерти. І рекомендують обирати більш вигідні тарифи.
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