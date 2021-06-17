Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 1 188 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
За сутки заболели 62 ребенка и 6 медработников.
Так, за сутки в Украине:
- умерли - 55 человек,
- выздоровели - 4 682 пациентов.
Сделано 27 036 ПЦР-тестов, 10 538 ИФА-тестов и 17 722 экспресс-тестов на антиген.
За все время пандемии:
- заболели - 2 227 225 человек,
- умерли - 51 902 человек,
- выздоровели - 2 145 660 человек.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.
Читайте также, первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса. С начала кампании вакцинации прививки от COVID-19 получили 1 008 859 человек, из них завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, почти 124 тысячи человек.
Кроме того, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.
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