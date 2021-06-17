НБУ ввел новые правила перевода денег с карты на карту [ Редактировать ]
В Украине все банки должны будут усложнить процедуру переводов денег с карты на карту, чтобы мошенники не смогли перехватить одноразовые коды для подтверждения операций. Соответствующее постановление разработал НБУ, сообщает "Деловая столица".
отмечается, что в новом коде должно быть не менее восьми символов. Сам пароль будет действовать только 10 минут - если не ввести его за это время, придется вводить новый.
Как будет происходить перевод:
- запрос на перевод денег нужно будет оформлять в интернет-банкинге;
- на телефон придет код, который нужно будет ввести для подтверждения (не меньше 8 символов);
- только после введения кода банк проведет операцию.
К слову, некоторые банки и сейчас могут использовать код для подтверждения операции длинной в 8 символов, также пароль уже может быть одноразовым. Согласно решению НБУ, теперь такие критерии безопасности станут обязательными для всех банковских учреждений без исключения.
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