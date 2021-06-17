Заступник очільника Держдепу США з політичних справ Вікторія Нуланд вирушила до Брюсселя. Має намір обговорити з партнерами у Євросоюзі підсумки зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві, а також самітів НАТО та США-ЄС.

Зокрема щодо питань, пов'язаних з Україною. Як повідомляють у пресслужбі Держдепу, Нуланд зустрінеться із заступником генсекретаря НАТО Мірчею Джоане.

Окрім цього, говоритиме з низкою високопоставлених європейських та бельгійських чиновників.