Коронавірус в Україні: за добу зафіксували 1188 нових інфікувань [ Редактировать ]
Статистика поширення Ковіду в Україні тримається на одному рівні. Минулої доби зафіксовано 1188 нових інфікувань. Ушпиталили 600 пацієнтів, 55 осіб померли.
А от одужало понад 4 з половиною тисячі людей. Найгірші показники зараження коронавірусом у столиці, на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
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