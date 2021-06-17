В Україні за добу померли 55 людей від COVID-19 [ Редактировать ]
Статистика поширення Ковіду в Україні тримається на одному рівні. Минулої доби зафіксовано 1188 нових інфікувань. Ушпиталили 600 пацієнтів, 55 осіб померли.
А от одужало понад 4 з половиною тисячі людей. Найгірші показники зараження коронавірусом у столиці, на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
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