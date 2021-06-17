В среду, 16 июня, в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. В Кремле считают, что саммит Владимира Путина и Джо Байдена прошел "скорее со знаком плюс". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил встречу.

Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс.

По его словам, встреча была результативной "с точки зрения того, что лидеры имели возможность прямо изложить друг другу свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействие не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах".

Это тоже произошло, и это тоже плюс.

Также Песков отметил принятый президентами совместный документ.

Пускай это очень короткий текст, но все-таки совместное заявление по стратстабильности - это, наверное, именно то, в чем реализуется особая ответственность наших двух стран не только перед нашими народами, как это пафосно ни звучит, но и перед всем миром.

По словам Пескова, лидеры РФ и США обсуждали возможность воссоздания механизма по примеру диалога по Украине, который велся несколько лет назад Владиславом Сурковым и Куртом Волкером, занимавшими посты помощника президента России и спецпредставителя Госдепа США.

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Он также отметил позитив в том, что США не обвиняют непосредственно российские власти в последних кибератаках.

По кибербезопасности констатировано понимание, что нужно говорить, и это чрезвычайно важно. Соглашения не достигнуты, да и не могли быть достигнуты соглашения, никто таких задач не ставил.

В ближайшее время будет запущен механизм экспертного диалога по вопросам кибербезопасности, где будут обсуждаться предметно и атаки, и общий уровень киберугроз, и вопросы в области критической инфраструктуры.

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам.

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