В США с 14 июля вступит в силу годичный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Украину и Россию. На такие меры американские власти пошли из-за угрозы вспышки вируса бешенства, сообщают Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Это временное действие необходимо для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых в США, и для защиты здоровья населения от реинтродукции варианта вируса бешенства собак в США.

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Запрет распространяется на домашних питомцев, которые находились в странах с повышенным риском в течение последнего полугода. Исключение не делается даже для собак эмоциональной поддержки и поводырей.

В США собачье бешенство ликвидировали в 2007 году, всем домашним питомцам в обязательном порядке делается прививка. Ветеринары и медики опасаются, что ввоз в страну хотя бы одной собаки, зараженной бешенством, может привести к новой вспышке опасной инфекции и ее передачи "людям, домашним и диким животным".

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По оценкам CDC, в Соединенные Штаты ежегодно ввозится почти миллион собак. Из них 6% прибывают из стран с высоким риском заражения бешенством. В течение 2020 года специалисты CDC выявили более 450 собак, прибывших в США с поддельными сертификатами. Это на 52% больше, чем в предыдущие два года.

Среди 113 неблагополучных стран - Украина, Россия, Китай, Индия, Бразилия, Египет, Перу, Кения, Эквадор, Индонезия.

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Бешенство - острое инфекционное заболевание. Человек может заразиться не только через укус, но и при попадании слюны в ранку. Животное может не выглядеть больным, но быть носителем. Болезнь поражает центральную нервную систему, сопровождается параличом шейных мышц, водобоязнью и повышенным слюноотделением.

При укусе подозрительного животного следует немедленно промыть ранку водой с мылом и обратиться к медикам. Бешенство всегда заканчивается смертью человека, спасти может только курс прививок.

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