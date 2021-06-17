Євросоюзу слід готуватися до погіршення відносин з Росією. Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель, коли презентував доповідь, яку в Брюсселі мають взяти за основу для подальшої співпраці з Москвою.

Тож до якої саме співпраці з Росією готується ЄС і де в цій історії місце України - розкаже Олена Абрамович.

Доки Байден робив спробу налагодити стосунки з Путіним у Женеві, у Брюсселі заявили - відносини ЄС із Росією, найімовірніше, тільки погіршуватимуться. Відповідну доповідь презентував верховний представник ЄС із питань безпеки Жозеп Боррель, який кілька місяців тому здійснив не дуже вдалий візит до Москви.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із питань безпеки та зовнішньої політики:

За нинішніх умов оновлене партнерство, яке б дало змогу нам втілити весь потенціал тісної співпраці з Росією, - це віддалена перспектива. Тому Євросоюзу потрібно бути реалістичним та готуватися до подальшого погіршення відносин з Росією, які наразі й так на найнижчому рівні.

Доповідь, яку представив Боррель, передали послам країн ЄС. Вони мають узяти її за основу для підготовки до саміту лідерів Євросоюзу, який має відбутися за тиждень. Погіршення відносин з Росією - це все провина Кремля та наслідок свідомих політичних кроків російської влади, наголосив Боррель. Зокрема, й щодо України.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із питань безпеки та зовнішньої політики:

Фундаментальна частина цього звіту - про те, що потрібно й далі підтримувати Україну, зокрема щодо збереження її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності. І ми продовжуємо вимагати, щоб Росія визнала свою відповідальність як сторона конфлікту і дотримувалась Мінських угод.

Занепокоєння викликає той факт, що Москва намагається видати себе за "посередника" в конфлікті на Донбасі, хоча насправді є його учасником, ідеться в доповіді. Протидіяти цьому Боррель рекомендує за допомогою закликів. І це спровокувало критику з боку деяких дипломатів, особливо зі східних країн ЄС. Мовляв, ця доповідь не містить конкретних дієвих інструментів.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із питань безпеки та зовнішньої політики:

Звернення пропонує одночасно давати відсіч, стримувати та співпрацювати з Росією. Саме в такому порядку. Присікати порушення прав людини, міжнародного права в країнах-членах ЄС та в сусідніх державах і продовжувати захищати демократичні цінності.

У доповіді запропоновано й розширювати санкції щодо Росії. А ще обмежувати ресурси, які Кремль зможе залучати для здійснення підривної зовнішньої політики. Як саме, поки що в Брюсселі не готові пояснити, це уже завдання на осінь. Що ж до співпраці з РФ, то йдеться насамперед про екологічні питання, зокрема боротьбу зі змінами клімату. Чіткіші кроки щодо відносин з Москвою мають уже окреслити лідери Євросоюзу - на найближчому саміті.