У США вперше застосували новий препарат проти хвороби Альцгеймера поза клінічними випробуваннями. Пацієнт - 70-річний чоловік зі штату Род-Айленд. Американський регулятор затвердив препарат, який йому ввели місяць тому. Від початку 20 століття компанії зареєстрували понад сотню засобів лікування Альцгеймера.

Усі неефективні. Ці ж ліки від фірми "Біоген" перші, які виправдали очікування. Препарат впливає на глибинні причини, а не на симптоми хвороби, яка є найпоширенішим видом старечої деменції. Сироватка руйнує білок, що формує в мозку людини згустки. Вони пошкоджують клітини і спричиняють проблеми з пам'яттю, мисленням і спілкуванням. Понад 30 мільйонів людей у світі страждають від цієї недуги.

Емоції переповнюють. Тепер мені можна не хвилюватися про останні стадії хвороби.

Стівен Селлоувей, професор медичної школи неврології при Університеті Брауна: