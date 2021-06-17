Перемога над Альцгеймером: у США вперше застосували новий препарат [ Редактировать ]
У США вперше застосували новий препарат проти хвороби Альцгеймера поза клінічними випробуваннями. Пацієнт - 70-річний чоловік зі штату Род-Айленд. Американський регулятор затвердив препарат, який йому ввели місяць тому. Від початку 20 століття компанії зареєстрували понад сотню засобів лікування Альцгеймера.
Усі неефективні. Ці ж ліки від фірми "Біоген" перші, які виправдали очікування. Препарат впливає на глибинні причини, а не на симптоми хвороби, яка є найпоширенішим видом старечої деменції. Сироватка руйнує білок, що формує в мозку людини згустки. Вони пошкоджують клітини і спричиняють проблеми з пам'яттю, мисленням і спілкуванням. Понад 30 мільйонів людей у світі страждають від цієї недуги.
Емоції переповнюють. Тепер мені можна не хвилюватися про останні стадії хвороби.
Стівен Селлоувей, професор медичної школи неврології при Університеті Брауна:
Це справжній прорив і лише початок нової ери. Альцгеймер це ще одна пандемія в історії людства.
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Сироватка руйнує білок, що формує в мозку людини згустки. Останні пошкоджують клітини і викликають проблеми з пам'яттю, мисленням і спілкуванням. Понад 30 мільйонів людей у світі страждають цією недугою
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