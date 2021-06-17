Врачи рассказали о летних, вкусных и популярных фруктах, которые могут быть смертельно опасны, особенно для детей, передает newsyou.info.

По словам экспертов, речь идет об абрикосах и персиках, и опасны они косточками, в которых содержится синильная кислота. Это ядовитое вещество.

Ядрышки косточек абрикосов очень любят дети, однако не все знают, что синильная кислота способна вызывать серьезнейшее отравление, вплоть до летального исхода.

Ежегодно умирают дети, которые едят эти "орехи" и травятся.

Что касается персиков, то это довольно сильный аллерген, и многие дети выдают на него сильную реакцию.

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