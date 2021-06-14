Когда опасно есть абрикосы: ответ медиков [ Редактировать ]
Врачи предупредили о возможном вреде абрикосов, съеденных в определенных обстоятельствах. Как отмечают эндокринологи, фрукты нельзя есть натощак. Содержащиеся в них кислоты (лимонная, яблочная) способны вызвать сильное раздражение слизистой желудка, что может быть особенно патологично при его заболеваниях, передает newsyou.info.
Нельзя употреблять абрикосы на голодный желудок - это может привести к проблемам с пищеварением, особенно когда диагностированы гастрит, язва, синдром раздраженного кишечника, панкреатит.
В тех случаях, когда наблюдается обострение данных заболеваний, от абрикосов нужно отказаться полностью.
Здоровым людям, учитывая кислотность фруктов, вредно есть абрикосы с другими дарами природы. Также важно соблюдать умеренность и не съедать более 300 г за сутки. Даже у абсолютно здоровых людей абрикосы способны вызвать диарею или брожение.
Что касается сушеных абрикосов (курага), эндокринолог советует отказаться от них людям, имеющим проблемы с ЖКТ. Сухофрукт отличается высоким уровнем сахара и пищевых волокон - спокойно переварить это ослабленный пищеварительный тракт вряд ли сможет, как минимум возникнут вздутие и метеоризм.
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