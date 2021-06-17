Журналісти закритих телеканалів вийшли подякували ООН за підтримку [ Редактировать ]
Журналісти закритих телеканалів "112 Україна", "Newsone" і "Zik" вийшли під стіни представництва ООН в Україні, щоб висловити подяку за підтримку. Йдеться про заяву управління Верховного комісара ООН з прав людини. У ній висловили занепокоєння ситуацією зі свободою слова в Україні.
Євгенія Скорина, ведуча:
Україна навіть в Конституції закріпила шлях до демократії шлях до європейських цінностей однією з яких є свобода слова і свобода преси в тому числі. Дякуємо ООН за те що вони помітили порушення однієї з цих цінностей демократії у своєму щорічному звіті.
Ростислав Сухачов, ведучий:
Ця організація надала чіткі висновки відносно того, що зробила влада відносно трьох інформаційних незалежних телеканалів. Перед тим подібне робили репортери без кордонів, які назвали незаконним рішення щодо закриття телеканалів. Так само міжнародна федерація журналістів і європейська федерація журналістів.
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