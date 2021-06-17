Журналісти закритих телеканалів "112 Україна", "Newsone" і "Zik" вийшли під стіни представництва ООН в Україні, щоб висловити подяку за підтримку. Йдеться про заяву управління Верховного комісара ООН з прав людини. У ній висловили занепокоєння ситуацією зі свободою слова в Україні.

Євгенія Скорина, ведуча:

Україна навіть в Конституції закріпила шлях до демократії шлях до європейських цінностей однією з яких є свобода слова і свобода преси в тому числі. Дякуємо ООН за те що вони помітили порушення однієї з цих цінностей демократії у своєму щорічному звіті.

Ростислав Сухачов, ведучий: