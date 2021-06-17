В четвер, 17 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" політтехнолог Катерина Одарченко прокоментувала бійку депутатів у Верховній Раді після слів Потураєва про "розстріл" в адресу опозиції.

"У нас з політичною культурою взагалі в останню каденцію є великі проблеми. Ну давайте згадаємо заяви Третякової з приводу "неякісних дітей", вислови Арахамї з приводу жінок і вислови Потураєва. Це вислови тих людей, які "Слуга народу" вважає своїми лідерами. Тому знову ж таки, першопричина такої поведінки у відсутності партійного будівництва і формуванні політичних еліт в хорошому сенсі цього слова", - сказала вона.

Одарченко додала: "Цього немає і це переходить в емоції і таке "оп'яніння" владою, яке ми бачимо сьогодні".

Політтехнолог заявила, що в такому випадку фракція змушена винести якесь рішення по окремому депутату за його поведінку.

"Має бути рішення фракції. Засідання Ради, усі ці інформаційні приводи в тому числі дивиться і підростаюче покоління. Ящо вони бачуть модель поведінки, що добре листуватись з повіями, неохайно одягатись, використовувати якийсь сленг по відношенню до жінок... Та це ж формує образ лідера в країні! Ключова фракція має бути етичним прикладом, а вони таким не є", - заявила вона.

Експерт додала: "Це відображається на рейтингу партії. Навіть вже сам Зеленський намагається максимально віідмежуватись від партії. Він зберігає свій рейтинг і перекладає весь негатив на партію".