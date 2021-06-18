Германия разрешила въезд в страну полностью вакцинированным от коронавируса людям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Разрешение касается лиц, проживающих не Европейском союзе. Разрешение на въезд предоставляется путешественникам из стран, которые не обозначены зоной особого распространения вируса.

Поездки и туризм, таким образом, снова становится возможным для вакцинированных людей.

Люди должны получить окончательную необходимую дозу вакцины за 14 дней до путешествия.

До этого в страну можно было въезжать путешественникам из стран-членов ЕС, ассоциированных членов Шенгенской зоны:

Исландия,

Норвегия,

Швейцария,

Лихтенштейн;

ряда стран, въезд из которых разрешался на основании проведенной ЕС оценки эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что Кабмин отменил контроль самоизоляции при возвращении из-за границы через приложение "Дія".