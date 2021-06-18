"МИР чи ВІЙНА", повний випуск за 18 червня 2021 року [ Редактировать ]
Чемпіонат світу... з України! Такою є тема сьогоднішнього ток-шоу "Мир і війна" на телеканалі НТН. Катерина Лисенко та Юрій Бібік обговорили з гостями студії результати самітів та їхній вплив на майбутнє України
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Фільм жахів, який відбувається в реальності. Злочини проти дітей. Чому в Україні зростає їхня кількість? Чому винні в цих ганебних злочинах не загратовані? І як захистити дітей від дорослих? Про це сьогодні говоритимуть у спецпроекті редакції "Подробиць" - ток-шоу "Мир чи війна" на телеканалі НТН.
Чому за злочини проти дітей у нас занадто м'яке покарання і скільки малюків стали маленькими жертвами дорослих злочинів?
У партії "Слуга народу" вважають, що Мінські домовленості "не висічені на камені". Є певний "зелений коридор", і Україна повинна в рамках цих домовленостей рухатися. Треба їх змінювати в частині дат, у частині виконання пунктів, насамперед у частині безпековій
Чем больше расширяется НАТО, тем сложнее туда попасть, считает политтехнолог Борис Тизенгаузен. Потому что два основных условия принятия в НАТО - страна должна находиться в Европе и все члены НАТО должны проголосовать "за"
Во время социально-политического ток-шоу "МИР или ВОЙНА" эксперт по вопросам управления репутацией, политтехнолог Борис Тизенгаузен оценил встречу президентов США и России