"МИР чи ВІЙНА", повний випуск за 4 червня 2021 року

Фільм жахів, який відбувається в реальності. Злочини проти дітей. Чому в Україні зростає їхня кількість? Чому винні в цих ганебних злочинах не загратовані? І як захистити дітей від дорослих? Про це сьогодні говоритимуть у спецпроекті редакції "Подробиць" - ток-шоу "Мир чи війна" на телеканалі НТН.