130 країн можуть зіткнутися з браком води і їжі

Посуха та дефіцит води можуть стати наступною пандемією для людства. З такою заявою виступили в ООН. І наголосили вакцини від цього не буде.

Якщо світ не почне реагувати, глобальне потепління лише посилюватиме засуху. І 130 країн можуть зіткнутися з браком води і їжі.