Людству загрожує посуха і дефіцит води [ Редактировать ]
Посуха та дефіцит води можуть стати наступною пандемією для людства. З такою заявою виступили в ООН. І наголосили вакцини від цього не буде.
Якщо світ не почне реагувати, глобальне потепління лише посилюватиме засуху. І 130 країн можуть зіткнутися з браком води і їжі.
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