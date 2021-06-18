Дорога в колектор: у Золотоноші автомобіль провалився в потік нечистот просто під час руху

На Черкащині під асфальт провалився автомобіль з пасажирами - нечистоти з міського колектору розмили під дорогою грунт і в цю пастку потрапив водій легковика