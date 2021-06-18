На українсько-польському кордоні пункти пропуску виходять з карантину [ Редактировать ]
Від понеділка запрацюють усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Зокрема, відновлять роботу три міжнародні пункти: "Устилуг", "Смільниця" та "Угринів".
У період карантину вони не працювали. Це посприяє зменшенню черг на кордоні, де досі працювали 5 КПП.
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У період карантину вони не працювали. Це посприяє зменшенню черг на кордоні, де досі працювали 5 КПП
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