Земфира выпустила новый альбом "Бордерлайн" [ Редактировать ]
Известная рок-певица Земфира выпустила новый альбом под названием "Бордерлайн". С полуночи 25 февраля он доступен к прослушиванию в Spotify, Apple Music и других стриминговых сервисах.
Об этом сообщает издание "Медуза".
Альбом состоит из 12 треков. Один из них - "Остин", клип на который был выпущен неделю назад, а другой - впервые представленный еще весной 2020 года "Крым".
Отмечается, что "Бордерлайн - седьмой полноформатный студийный альбом Земфиры и первый ее альбом за последние восемь лет.
Предыдущая работа певицы - "Жить в твоей голове" - вышла в феврале 2013 года.
Ранее сообщалось, что Селена Гомес выпустила первый за десять лет испаноязычный клип. Также мы писали о том, что Тина Кароль презентовала новый трек.
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