Известная рок-певица Земфира выпустила новый альбом под названием "Бордерлайн". С полуночи 25 февраля он доступен к прослушиванию в Spotify, Apple Music и других стриминговых сервисах.

Об этом сообщает издание "Медуза".

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Альбом состоит из 12 треков. Один из них - "Остин", клип на который был выпущен неделю назад, а другой - впервые представленный еще весной 2020 года "Крым".

Отмечается, что "Бордерлайн - седьмой полноформатный студийный альбом Земфиры и первый ее альбом за последние восемь лет.

Предыдущая работа певицы - "Жить в твоей голове" - вышла в феврале 2013 года.

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