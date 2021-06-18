17 июня 2021 года состоялась общенациональная презентация "Цифровая инклюзия: первое украиноязычное приложение Digital Іnclusion для безбарьерного общения всех".

Мобильное приложение создано как решение для альтернативной и дополнительной коммуникации, когда вербальная коммуникация невозможна, в частности детей и взрослых с аутизмом и людей после инсульта, травм, во время лечения, а также для развития речи и творческого мышления всех.

Мобильное приложение под названием Digital Inclusion можно скачать на телефоны и планшеты (на всех операционных системах). Существует удобная веб-версия.

Социальное партнерство

Мобильное приложение Digital Inclusion создано по инициативе Huawei Украина в сотрудничестве с ОО "Здоровое общество" (Одесса) и социальным предприятием "ДивоГра" (Бровары Киевской области) в рамках социального партнерства при поддержке Министерства образования и науки Украины.

В создании мобильного приложения Digital Inclusion приняли участие эксперты, представители родительских организаций, государственных учреждений, школ, университетов, медиа, бизнеса.

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Особую роль в проекте сыграли педагоги Мостищенской школы-интерната (Киевская область) и национальное сообщество активистов из круга будущих пользователей мобильного приложения. Технический партнер-VRG Soft (Днепр).

Руководитель департамента коммуникаций Huawei Украина Дун Айбо отметил важность объединения усилий всех заинтересованных сторон: "Новейшие технологии имеют значительный потенциал для совместного поиска решений, важных для общества. Технологии влияют на все сферы нашей жизни, поэтому нужно вместе учиться, работать, находить инновационные решения, которые создают равные возможности для всех в цифровом мире. Мобильное приложение Digital Inclusion – это результат социального партнерства".

Уникальность мобильного приложения Digital Inclusion:

Первое в мире украиноязычное мобильное приложение для развития и реабилитации речи.

Многофункциональность приложения для целостного развития человека: развитие речи и творческого мышления.

Популяризация культурного наследия и современного искусства с использованием технологий.

Доступность программы для использования на различных типах мобильных устройств (смартфонах и планшетах) и компьютерах.

Привлечение всех заинтересованных сторон от идеи до готового продукта в процесс обсуждения концепции, разработку, тестирование мобильного приложения, долгосрочное и системное сотрудничество для его дальнейшего развития.

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Ментальное здоровье – это тема, актуальная для миллионов людей в разных странах, в Украине в частности. Поэтому важным является объединение усилий, долгосрочное и системное сотрудничество для дальнейшего развития мобильного приложения Digital Inclusion:

для цифровой инклюзии всех: создавать разнообразные решения для развития в обществе экосистемы и культуры поддержки детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями речи;

для свободного общения благодаря информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ);

для целостного развития человека в цифровом мире, безбарьерности и готовности к возможностям в цифровой экономике.

Инклюзия – это качество жизни каждого

Инклюзия – это качество жизни каждого члена общества, ребенка и взрослого в течение жизни. В цифровую эпоху публичный диалог, коллективное создание и совместное использование новых решений – это вклад в культуру и ежедневную практику инклюзии для всех, чтобы каждый человек мог общаться на равных.

По мнению Анны Усатенко, основательницы и руководительницы социального предприятия "ДивоГра", участницы социального партнерства по созданию мобильного приложения Digital Inclusion, возможности приложения важны не только для людей с расстройствами аутистического спектра.

"Семьи таких людей, а также те, кто оказывают услуги людям с речевыми нарушениями, с появлением мобильного приложения Digital Inclusion также получат инструмент для того, чтобы понять потребности людей с инвалидностью быть услышанными. Кроме того, это приложение может использоваться, чтобы помогать в общении. Представьте, что вы встречаете гостя из другой страны, который потерялся. Вы можете показать ему картинки в приложении, чтобы он объяснил свои потребности. То же самое касается человека, который не имеет речевых нарушений, но сел голос, или вследствие травмы не может говорить. То есть, благодаря этому приложению мы реализуем очень широкий спектр базовых потребностей", – сказала Анна Усатенко.

По словам менеджера по связям с общественностью "Хуавэй Украина" Алины Севастюк, мобильное приложение уникально, потому что сочетает расширение возможностей коммуникации людей с их творческим развитием, способствует целостному развитию человека в цифровом мире, безбарьерности и готовности к возможностям в цифровой экономике.

Узнайте больше о цели, истории создания, партнерах проекта Цифровая инклюзия (Digital Inclusion), а также отзывы пользователей, контакты экспертов для комментариев, результаты и планы социального партнерства по ссылке.

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