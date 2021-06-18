Под Одессой вооруженный мужчина нападал на прохожих (видео) [ Редактировать ]
В городе Черноморск, который находится в Одесской области, мужчина, вооруженный тесаком, нападал на людей, идущих по улице. Об этом сообщает местное издание IT-3.
Правоохранители получили заявление о вооруженном неадекватном молодом человеке, который атаковал прохожих. Прибывшие на место происшествия наряды полиции арестовали нападавшего. по предварительным данным, у того диагностировали психическое расстройство.
Отмечается, что в результате инцидента, к счастью, пострадавших нет. Также по словам директора "Муниципальной Варты" Черноморска, этот же мужчина в конце мая 2021 года пытался совершить ограбление универмага.
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Кроме того, в Одессе пьяный мужчина набросился с ножом на прохожего, из-за того, что ему не понравился внешний вид молодого человека. Нападавшим оказался 31-летний местный житель, в настоящее время злоумышленнику грозит наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.
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