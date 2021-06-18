У Києві збільшили кількість медичних бригад для вакцинації населення - Віталій Кличко [ Редактировать ]
"І далі буде більше", - обіцяють у Києві. Місто пришвидшує темпи імунізації.
17 тисяч людей уже щепилися в центрі масової вакцинації. Щоб прискорити процес, там збільшили кількість медбригад до 30. Загалом вже провакциновані чверть мільйона киян.
Нагадаємо, графік роботи пункту вакцинації на базі МВЦ змінили - там приймають відвідувачів від четверга і до 14 години суботи.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Це пов'язано, по-перше, з тим, що минулими вихідними кількість охочих щепитись зменшилась після обіду. Тож, маючи три вихідні ми очікуємо ще меншу людей. По-друге, треба дати перепочити нашим медикам, які працюють 7 днів на тиждень. І по-третє, місто хоче протестувати роботу Центру масової вакцинації саме у будні дні, аби з'ясувати доцільність його роботи протягом усього тижня.
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