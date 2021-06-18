"І далі буде більше", - обіцяють у Києві. Місто пришвидшує темпи імунізації.

17 тисяч людей уже щепилися в центрі масової вакцинації. Щоб прискорити процес, там збільшили кількість медбригад до 30. Загалом вже провакциновані чверть мільйона киян.

Нагадаємо, графік роботи пункту вакцинації на базі МВЦ змінили - там приймають відвідувачів від четверга і до 14 години суботи.

Віталій Кличко, Київський міський голова: