В пятницу вечером, 18 июня, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" народный депутат 7,8 созыва Сергей Каплин рассказал, почему Украина имеет нулевую внутреннеполитическую и нулевую геополитическую перспективы стать членом НАТО.

Вы даже не представляете, насколько устали люди от той пурги, которую несут в течение нескольких поколений парламентаризма по поводу конкретно предмета и перспектив в НАТО. Это очень похожу на сказку перед сном, в нее уже никто не верит из большинства людей, о перспективах, о возможностях, о внутренней мобилизации, но очень хорошо засыпают. И самая удобная для нашей власти тема - гвоорить одну вещь -"Украина завтра будет в НАТО, мы делаем все, чтобы она там была, а виноваты не мы".

"Первое. Что сегодня объединяет элиты международно-дипломатические, политические? А им нечего друг другу сказать. Тем нечего сказать в части целесообразности принять решение о вступлении Украины в НАТО. А этим нечего сказать с точки зрения готовности делать те реформы, которые необходимы. Это же стыдно и страшно сказать, что страна, занимающая 6 место в мире по ресурсам, не может построить на сегодняшний день армию, которая демонстрировала бы четкую позицию, что сюда даже носом никто б ы не ткнулся. А почему? По той причине, что никаких изменений и трансформаций глубоких не происходит", - добавил он.

О какой коррупции идет речь? Уверяю, это не коррупция, связанная с Держгеокадастром и т.д. Речь идет о коррупции политической, от которой появляется новая производная - олигархия, неуважение и пренебрежение людьми, плательщиками налогов.

"Пока мы сами не подготовимся внутри провести глубочайшие социальные и политические реформы, и победим политическую коррупцию, олигархию, мы никогда не получим даже намека на билет в семью НАТО, в семью тех стран, которые могут защищать себя и друг друга", - сказал он.

На сегодняшний день мы имеем нулевую внутреннеполитическую и нулевую геополитическую перспективу стать членом НАТО. Выход один - мобилизация всех политических, гуманитарных, социальных, любых других ресурсов, чтобы защищать себя, иметь суверенную и сильную экономику.

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