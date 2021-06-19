В Белом доме опровергли информацию о заморозке предоставления нового пакета военной помощи Украине. Такая информация была обнародована пресс-службой Белого дома.

По словам Джен Псаки, любые заявления о приостановке предоставления военной помощи Украине являются нонсенсом. На прошлой неделе США предоставили государству пакет помощи в сфере безопасности на 150 миллионов долларов.

Итого на сегодня мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности.

Отмечается, что во время встречи президентов США и России Джо Байден заявил, что Штаты готовы поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Ранее издание Politico сообщило о том, что Соединенные Штаты приняли решение временно приостановить предоставление Украине военной помощи в размере 100 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов в итоге отложили предложение о военной помощи после того, как Россия объявила о сокращении войск, размещенных вблизи Украины. В пакет помощи входят системы ПВО ближнего радиуса действия, стрелковое оружие и противотанковое оружие.

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