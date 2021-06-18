Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине в размере 100 млн долларов, который включает в себя летальное оружие. Над подготовкой документа работали чиновники Госдепартамента и Пентагона.

По словам трех человек, которые попросили не называть их имен, чтобы откровенно рассказать о внутренних обсуждениях, Совет национальной безопасности поручил чиновникам подготовить пакет помощи, поскольку Вашингтон все больше обеспокоен масштабным наращиванием российских войск у границы с Украиной и Крымом.

Но чиновники в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов в итоге отложили предложение после того, как Россия объявила о сокращении войск, размещенных вблизи Украины, и в преддверии саммита президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Один из источников сообщил, что пакет все еще в целости и сохранности и может быть быстро отправлен в Украину.

О том, что чиновники Совета нацбезопасности США заморозили помощь, и о конкретных видах оружия, которые обсуждались для включения в пакет помощи, ранее не сообщалось.

По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждения, в пакет помощи входят системы ПВО ближнего радиуса действия, стрелковое оружие и противотанковое оружие.

С момента вторжения России в Украину в 2014 году и аннексии Крыма Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь на сумму около 2,5 миллиарда долларов, включая невооруженные беспилотники, радиостанции и противотанковые ракеты Javelin.

Ранее в Минфине назвали три требования для получения кредита от МВФ.