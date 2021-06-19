На следующей неделе начнется масштабный ремонт дорожного покрытия на маршруте, ведущем из Киева к международному аэропорту "Борисполь". Дорожники планируют ограничить движение по направлению, ведущему Киева в город Борисполь.

Ремонтные работы выполнят на участке, протяженностью 18 километров. Вся реконструкция продлится вплоть до 23 августа 2021 года.

В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени чем обычно. Поэтому, в день вылета будьте внимательными. Учитывайте изменения организации дорожного движения и запланируйте выезд заранее.

Отмечается, что на время ремонта движение транспорта в две стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

Читайте также, в столице на Северном мосту ограничат движение автомобилей на выходных в связи с ремонтными работами. На переправе будут продолжатся текущие работы по обновлению дорожного покрытия, при этом дорожники начнут выполнение ремонт в обоих направлениях.

Кроме того, в Киеве движения по улице Крещатик ограничили. Движение ограничено из-за того, что на Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы, движение на улице было перекрыто в течение нескольких часов.

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