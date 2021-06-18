В Киеве ограничат движение на главной переправе: что произошло [ Редактировать ]
В столице на Северном мосту ограничат движение автомобилей на выходных в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
На переправе будут продолжатся текущие работы по обновлению дорожного покрытия, при этом дорожник будут выполняться ремонт в обоих направлениях.
Отмечается, что во время ремонтных работ движение на мосту будет частично ограничено с 6:00 19 июня до 6:00 22 июня 2021 года.
Читайте также, в Киеве движения по улице Крещатик ограничили. Движение ограничено из-за того, что на Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы, движение на улице было перекрыто в течение нескольких часов.
Кроме того, на мосту имени Патона в Киеве ограничат движение по крайним правым полосам. Сейчас путепровод исследуют специалисты и готовят его к масштабной реконструкции, по предварительным рекомендациям специалистов, до момента реконструкции, будет ограничено движение.
Ранее мы писали, что в Киеве ограничили движение транспорта по Днепровской набережной в направлении Русановской набережной. На пересечении Днепровской набережной и проспекте Соборности будут делать асфальтобетонное покрытие на путепроводе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Он собирался покончить жизнь самоубийством
14 коммунальных пляжей Киева полностью готовы к приему граждан
Возможно также внесения изменений в движении общественного транспорта
заявление сделали в Центральной геофизической обсерватории
Киеврада нашла альтернативу работе общественного транспорта