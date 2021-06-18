Автомобили не смогут двигаться по переправе в течение 3 дней/ фото: lotsia.com.ua

В столице на Северном мосту ограничат движение автомобилей на выходных в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

На переправе будут продолжатся текущие работы по обновлению дорожного покрытия, при этом дорожник будут выполняться ремонт в обоих направлениях.

Отмечается, что во время ремонтных работ движение на мосту будет частично ограничено с 6:00 19 июня до 6:00 22 июня 2021 года.

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Кроме того, на мосту имени Патона в Киеве ограничат движение по крайним правым полосам. Сейчас путепровод исследуют специалисты и готовят его к масштабной реконструкции, по предварительным рекомендациям специалистов, до момента реконструкции, будет ограничено движение.

Ранее мы писали, что в Киеве ограничили движение транспорта по Днепровской набережной в направлении Русановской набережной. На пересечении Днепровской набережной и проспекте Соборности будут делать асфальтобетонное покрытие на путепроводе.

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