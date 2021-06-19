Во время встречи министров иностранных дел Украины и Польши, на полях Анталийского дипломатического форума, обсуждался вопрос строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба и его польский коллега Збигнев Рау пришли к общему выводу, что строительство газопровода несет реальную угрозу для безопасности как обеих стран, так и Европы в целом. При этом главы МИД решили скоординировать позиции по недопущению внедрению проекта в жизнь.

Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепления обороноспособности нашего государства.

Отмечается, что Дмитрий Кулеба выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

Читайте также, в России отреагировали на условие Украины по "Северному потоку-2". Требования украинской стороны по запуску газопровода "Северный поток-2" противоречат принципам рыночной экономики, этот газопровод является сугубо коммерческим проектом.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что после запуска газопровода "Северный поток-2" украинскую газотранспортную систему ожидает несколько достаточно сложных лет. Россия неоднократно пыталась дискредитировать Украину как надежного транзитера газа.

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