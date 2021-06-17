Требования украинской стороны по запуску газопровода "Северный поток-2" противоречат принципам рыночной экономики. И условия нужно обсуждать со сторонами этого проекта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В этом проекте заложена не политика, а выгода. Выдвижение Украиной либо какими-то другими странами неких условий запуска, эксплуатации газопровода, помимо существующих правовых норм, просто противоречит общепризнанным рыночным принципам, на которых и должны строиться международные торгово-экономические отношения", - ответила она.

По ее словам, этот газопровод является сугубо коммерческим проектом.

"Я хотела бы напомнить и господину (министру иностранных дел Украины, - ред.) Кулебе, и вообще киевскому режиму, что это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют", - добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что Украина назвала единственное условие для запуска газопровода.

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