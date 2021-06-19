Без попередніх записів і за живою чергою: в Україні працюють центри масової вакцинації "вихідного дня" [ Редактировать ]
Вакцинують усіх. Без попередніх записів і за живою чергою. Вже четвертий тиждень поспіль в Україні працюють центри масової вакцинації "вихідного дня" - щеплюють усіх бажаючих безкоштовно китайською вакциною CoronaVac.
Минулої доби від Ковіду вакцинувалися понад 67 тисяч людей. А всього від початку кампанії кількість імунізованих сягнула понад 2 мільйони. Дві дози, тобто повний курс вакцинації, пройшли понад 350 тисяч українців.
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