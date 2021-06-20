Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девушки в Никополе, которую пять дней разыскивали полицейские, спасатели и волонтеры, и которую в итоге нашли мертвой. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что в убийстве девочки подозревают 15-летнего подростка.

"По предварительной информации, 14 июня парень задушил потерпевшую на пустыре за заброшенным зданием, после чего скрылся с места преступления. Установлено, что девушка была знакома с нападавшим", - сообщили правоохранители.

В данный момент полиция проводит первоочередные следственные действия. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Напомним, 15 полиция получила сообщение об исчезновении девушки. Ее мать рассказала, что накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась.

К розыску подростка были подключены все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные.

В полиции говорят, что совместно с волонтерами проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали лесополосы и другие места, где могла находиться девочка.