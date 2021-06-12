В Киеве грузовик врезался в ЛЭП: она упала и перекрыла дорога (фото) [ Редактировать ]
Источник: Укрэнерго
В Киеве в результате ДТП повреждена опора ЛЭП в Деснянском районе. Грузовой автомобиль "ГАЗ-66" врезался в линию электропередач, сообщает Патрульная полиция Киева.
На улице Пуховской приостановлено движение транспорта.
Как сообщает "Сегодня", грузовой автомобиль "КАМАЗ" буксировал "ГАЗ-66" при помощи жесткой сцепки. Во время движения труба лопнула, и неуправляемая машина влетела в электроопору, свалив ее.
В этот момент в кабине грузовика никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
Из-за падения опоры ЛЭП обесточены несколько соседних объектов - стройки и небольшие предприятия.
Как сообщали "Подробности", в Киеве водитель жестоко расправился с утками-пешеходами.
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