В Киеве в результате ДТП повреждена опора ЛЭП в Деснянском районе. Грузовой автомобиль "ГАЗ-66" врезался в линию электропередач, сообщает Патрульная полиция Киева.

На улице Пуховской приостановлено движение транспорта.

Как сообщает "Сегодня", грузовой автомобиль "КАМАЗ" буксировал "ГАЗ-66" при помощи жесткой сцепки. Во время движения труба лопнула, и неуправляемая машина влетела в электроопору, свалив ее.

В этот момент в кабине грузовика никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Из-за падения опоры ЛЭП обесточены несколько соседних объектов - стройки и небольшие предприятия.

Как сообщали "Подробности", в Киеве водитель жестоко расправился с утками-пешеходами.