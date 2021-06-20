Бійка, крики та образи. Парламент цього тижня перетворився на ринг для боїв без правил. Штовхалися десятки депутатів, та у двобої зійшлися Микола Терещенко та Ілля Ківа. А от почав все Микита Потураєв. Потім були вибачення, згадки про Януковича та поради пити заспокійливе. А бійку списували на "побічку" від вакцинації.

А от чи махали кулаками депутати після бійки? І як 10 нардепів втратили "Голос"?

"Голосне" розлучення, "укол для обраних" та ринг у залі.

Тиждень під куполом нагадав серіал. Що не серія - то новий жанр та новий скандал.

Ось такою видалася депутатська прем'єра Василя Вірастюка. Новоспечений народний депутат складав присягу під вигуки "ганьба".

Василь Вірастюк, "Слуга народу":

Я звик у спорті до гучних вигуків і такі гучні вигуки мене тільки куражать.

Не до "куражу" було опозиційним фракціям. У боях за мову вони зчепилися зі "слугами".

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

"Священна корова" у нас тільки одна - закон про мову, її не можна чіпати!

Не можна, та спроби були. І не одна. Хотіли відтермінувати обов'язкове дублювання фільмів і серіалів українською, який має запрацювати з 16 липня. Тишком-нишком відповідні законопроєкти внесли у великий перелік документів для включення в порядок денний. І це - спрацювало.

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Нам прикро насправді що там було 227 голосів і частина депутатів з фракції "Голос", для нас партнери по демократичному табору - завдяки їхнім голосам це відбулося.

У "Голосі" виправдовуються - мовляв, недогледіли.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Хочу вибачитись за те, що справді 29 законів в цьому переліку, він з'явився пізно ввечері. Не побачивши ці закони, ми їх включили до порядку денного. Фракція "Голос" категорично проти. Всі написали вже заяву про відкликання голосів.

Та це був лише початок скандалу з найменшою фракцією. Бо далі "Голос"... розколовся.

Олександра Устінова, народний депутат, "Голос":

Керівництво фракції та партії пов'язло в кулуарних "договорняках". Ми, 10 народних депутатів, хочемо оголосити про створення окремого об'єднання "Справедливість".

Дверима гримнули голосно, та пішли не далеко - з фракції не вийшли. Коментарів від керівників фракції та партії журналісти так і не дочекалися. Офіційна позиція політсили: нове об'єднання - незаконне.

Андрій Осадчук, народний депутат, "Голос":

Це все просто питання внутрішньої конкуренції, це питання команди зірок.

Доки одні нардепи погрузли в партійних "розбірках", інші раділи - податковій амністії. Українцям із вересня пропонують відбілити статки. Маєш понад 400 тисяч гривень - поклади їх у банк і віддай державі 5%. І це все добровільно. Якщо не зробиш...

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Нема за це відповідальності! Я не виключаю того, що з часом будуть внесені зміни, які дозволять контролюючим органам спитати у вас - а де ви взяли гроші на придбання цього автомобіля. Але цих змін зараз немає.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Це буде стосуватися середнього класу, який і так потерпає від коронавірусу, який і так потерпає від абсолютно неадекватних тарифів. Якихось серйозних надходжень до бюджету і дійсно питання того, щоб дійсно вивести більшу частину економіки з тіні - це не принесе.

Не принесе бажаної незалежності Нацради з питань телебачення і радіомовлення й ухвалений цього тижня закон, - стверджують у опозиції.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Кожні оці ніби то системні ініціативи, які ніби то покликані вирішувати благородні цілі - вони завжди містять норми, які руйнують незалежність тих інституцій. Є можливий вплив і в призначеннях, і в повноваженнях.

Поправки, на розгляді яких наполягали переважно в ОПЗЖ, нардепи проходили два дні. І розгляд був епічним. Спочатку було слово...

Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу":

Нас питали - "коли закінчиться епоха бідності"! Тоді, коли закінчиться епоха брехні! А епоха брехні закінчиться, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої, співставні з річним бюджетом України - і розстріляє!

Потім були й крики, і стусани. У двобої зійшлися слуга Микола Тищенко та Ілля Кива від ОПЗЖ.

Зрештою, Потураєв за свої слова перепросив. Та конфлікт на цьому не закінчився.

Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу":

Я за це приношу глибоке вибачення. Я переконаний, що в цьому залі жодна людина не заслуговує на будь-які репресії, тим більше на насильство.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я згадав знайомство з Микитою Потураєвим, ми тоді разом працювали в штабі Віктора Януковича. Никита, что изменилось? Неужели место сидения поменяло способ мышления?

В ОПЗЖ уже підготували звернення в регламентний комітет, у правоохоронні органи та постанову про зняття Потураєва з посади голови комітету. Його слова з трибуни - засудили всі фракції, і "слуги" теж.

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":

Я не думаю, що це спричинить зняття його з голови комітету, але такі речі неприпустимі. Якщо у когось здають нерви, я вже казала - п'ємо заспокійливе, якщо не допомагає заспокійливе - складаємо мандат.

Деякі в кулуарах жартома називали ще одну причину скандалу.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Причина цієї бійки - це побічні ефекти вакцинації, тому що зараз дійсно депутатів вакцинують.

І колють нардепів просто в Парламенті. І не аби чим, а "Пфайзером".

У нас не було вибору - ти приходиш, є така вакцина, ти або вакцинуєшся, або ні.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

Я буду вакцинуватися лише після того, як літні люди: вчителі, медики, військові вакцинуються, - і я в загальній черзі.

Попри скандали, нардепи таки тисли на кнопки. За тиждень ухвалили 7 законопроєктів. Та більшість з них - не першочергові, - кажуть в опозиції.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Людям не интересно, что за Нацкомиссия будет, как они будут работать. Им интересно, чтобы тарифы были, чтоб медобслуживание было соответствующее, чтобы рабочие места были в стране. А то чем занимаестся Парламент - это абстрагирование и уход от реальных проблем.

А олігархи тим часом можуть спати спокійно, бо за них депутати наступного пленарного тижня навряд чи візьмуться. Документ відправили на доопрацювання.