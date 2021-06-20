Верховна Рада ухвалить закони, необхідні для надання Україні чергового траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ), до кінця 2021 року. Таку думку в неділю ввечері в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" висловили народні депутати Данило Гетманцев ("Слуга народу"), Альона Шкрум ("Батьківщина") та Кіра Рудик ("Голос").

Так, Гетманцев переконаний, що Рада проголосує неоюхідні закони до кінця цієї сесії.

"Ці закони необхідні нам. Я абсолютно переконаний в тому, що в нас вистачить часу, й до кінця цієї сесії ми проголосуємо ці закони. У нас є відповідний план, у нас щотижня відбуваються наради у прем'єр-міністра. На цьому тижні, наприклад, ми схвалили на комітеті з питань фінансів банківські закони. Те ж саме відбувається й по інших комітетах Верховної Ради. Я переконаний в тому, що до кінця цієї сесії, тобто до середини липня, відбудеться ухвалення всіх необхідних Україні законів, а не МВФ чи якимось іншим нашим партнерам", - сказав він.

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Своєю чергою, народний депутат від "Батьківщини Альона Шкрум зазначила, що виконання деяких вимог МВФ є ризиком для України.

"Мене менше турбує те, що від нас вимагає МВФ. Мене більше турбує, як підіймати економіку самотужки й самостійно. Тому що ті гроші, які нам обіцяє МВФ - за деякі абсолютно правильні рішення, а деякі - абсолютно, на мою думку, ризиковані для нас. Тут нам треба думати про себе, нам треба підтримувати власний експорт, власний малий та середній бізнес, локалізацію українського виробництва й ті речі, які підіймуть економіку нашу й зроблять нас сильнішими. Бо інакше ні з МВФ, ні з нашими міжнародними партнерами, ні тим паче в конфлікті з Росією ми нічого зробити не можемо. І на це, я дуже сподіваюся, що вистачить часу. На такі питання ми готові засідати абсолютно позачергові сесії", - наголосила вона.

Кіра Рудик розповіла про "пакет голосу", який підготувала фракція "Голос". Вона зазначила, що цей документ - це професійний антиолігархічний пакет, який складається з конкретних чотирьох кроків, необхідних Україні, щоб по-справжньому боротися з олігархами.

"Першим кроком є судова реформа, яка є базовою реформою, яка необхідна для того, щоб у нашій країні будь-які закони працювали. І тому ми вважаємо, що це критична задача, яку Верховна Рада повинна виконати якнайшвидше. Друге - це зміни в податкове законодавство для того, щоб були рівні правила для всіх і для того, щоб олігархи сплачували, перш за все, екологічний податок за ті викиди, які отруюють зараз українців. Третім пунктом ідуть зміни до повноважень антимонопольного комітету. Це орган, який і повинен боротися з монополіями, якому потрібно надати більш чіткі повноваження. І четвертим пунктом ідуть зміни до закону про державне корпоративне управління. Я нагадаю, що державні підприємства зараз у більшості своїй збиткові, й ми повинні зробити так, щоб олігархи не наживалися на державних підприємствах",- сказала вона.

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