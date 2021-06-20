У Харкові росте кількість постраждалих від отруєння в ресторанах японської кухні [ Редактировать ]
Їх щодня більшає! Жертв масового отруєння у Харкові. Станом на сьогодні, це вже 83 людей! Серед них - 18 дітей та вагітна жінка.
Усі вони побували в мережах ресторанів японської кухні, що належать одному власнику. І після відпочинку там отримали спільний діагноз - ентероколіт.
Головний санлікар Харкова каже, що отруєння має бактеріальне походження. Тобто йдеться або про неякісні продукти, або хтось із персоналу був носієм хвороби. Ресторатори свою провину визнають, і навіть готові платити компенсації постраждалим. Втім, чим вони отруїлися люди, - пояснити не можуть. Тепер це з'ясують правоохоронці та санітарний контроль. Результати мають оголосити наступного тижня.
Відомо, що зараз ресторани відвідувачів не приймають і будуть закриті щонайменше до кінця перевірки. Влада ж Харкова взялася перевіряти геть усі заклади харчування.
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