Їх щодня більшає! Жертв масового отруєння у Харкові. Станом на сьогодні, це вже 83 людей! Серед них - 18 дітей та вагітна жінка.

Усі вони побували в мережах ресторанів японської кухні, що належать одному власнику. І після відпочинку там отримали спільний діагноз - ентероколіт.

Головний санлікар Харкова каже, що отруєння має бактеріальне походження. Тобто йдеться або про неякісні продукти, або хтось із персоналу був носієм хвороби. Ресторатори свою провину визнають, і навіть готові платити компенсації постраждалим. Втім, чим вони отруїлися люди, - пояснити не можуть. Тепер це з'ясують правоохоронці та санітарний контроль. Результати мають оголосити наступного тижня.

Відомо, що зараз ресторани відвідувачів не приймають і будуть закриті щонайменше до кінця перевірки. Влада ж Харкова взялася перевіряти геть усі заклади харчування.