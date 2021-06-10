Военно-воздушные силы США готовятся к испытаниям бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider, который в будущем станет на вооружение вооруженных сил Соединенных Штатов. Об этом пишет издание The Drive.

Согласно плану, первый полет B-21 должен состоятся в середине 2021 года. В будущем планируется оснастить воздушный флот США 225 новыми бортами.

Темпы выполнения программы по поставке B-21 могут в конечном итоге сорвать планы ВВС США по увеличению количества бомбардировщиков со 157 бортов до 225 в будущем, состоящих исключительно из B-21, а также самолетов времен холодной войны.

Отмечается, что воздушные суда такого же типа B-1 и B-2 будут выводится из эксплуатации, однако знамений B-52 претерпит масштабную модернизацию. При этом бомбардировщик B-21 все еще окончательно не представлен на общее обозрение.

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Кроме того, Военно-воздушные силы ВСУ собираются взять на вооружение американский истребитель F-15, так как в течении 10 лет нынешние образцы вооружения безнадежно устареют. На первом этапе перевооружения Воздушные силы планируют получить новый многофункциональный самолет поколения 4 ++.

Кроме того, Франция может направить Украине предложение приобрести истребители Rafale, которые заменят устаревшие боевые машины МиГ-29. Реализация Украине истребителей будет одной из основных целей визита президента страны.

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