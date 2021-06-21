Потужний вибух стався в одному з багатоквартирних житлових будинків у центрі селища Білогородка, на Київщині. Після вибуху почалася масштабна пожежа. Зараз на місці події працює Руслан Смещук.

Руслане, що відомо тобі про можливі причини вибуху і чи є інформація, куди поселять мешканців зруйнованих квартир?

Олексію, ця масштабна пожежа почалася з потужного вибуху на третьому поверсі цієї п'ятиповерхівки. Він був такої сили, що на декількох поверхах повибивали вікна. Після того полум'я охопило спочатку четвертий поверх, а потім і горище. Наразі дах та останній поверх, вочевидь, вигоріли вщент. Жителів будинку евакуювали, але, на жаль, є щонайменше один загиблий, ще трьох людей шпиталізували.

Тетяна, свідок:

Был сильный взрыв, 6а и вот эти вот окна - они были на 3 этаже - мне во двор все, что там было - забросило: стекла, этот вот пожар. В этой квартире живет моя подруга, и я так понимаю, что муж у нее там спал.

Руслане, що відомо тобі про можливі причини вибуху, і чи є інформація, куди поселять мешканців зруйнованих квартир?

Олексію, рятувальники відкидають версію про вибух газу, кажуть, що за деякими ознаками це може бути підрив вибухівки чи вибухового пристрою, або гранати. Цим вже будуть займатися криміналісти та слідчі поліції.