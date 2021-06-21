Індійські медики виявили нову мутацію коронавірусу. Новий штам назвали "Дельта-плюс".

У штаті Махараштра, у західній частині країни, медики зареєстрували два десятки заражень новим штамом. Мутацію ретельно вивчають. Попередньо, штам "Дельта Плюс" не класифікують, як такий, "що викликає занепокоєння". Раніше міжнародні групи дослідників попереджали індійську владу про небезпеку появи нових штамів та наголошували на необхідності запобігти цьому.

Від початку епідемії в Індії інфікувалися майже 30 мільйонів людей. З них понад 388 тисяч померли.