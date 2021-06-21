У таборі "Артек" 12 дітей заразилися коронавірусом [ Редактировать ]
Неподалік Ялти, у таборі "Артек" 12 дітей заразилися коронавірусом. Їх госпіталізували в лікарні Ялти та Севастополя. Ще 60 контактних дітей і 16 вожатих відправили в обсерватори Євпаторії та Армянська.
Однак сам табір продовжує працювати.
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