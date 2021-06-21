У Бельгії після понад місяця погоні знайшли солдата, який погрожував убити головного вірусолога країни та інших посадовців, відповідальних за коронавірусні локдауни. До операції були залучені не лише бельгійські військові, а й силовики з сусідніх країн. Та знайшов потенційного терориста мисливець - мертвим у лісі.

Танки, бронетранспортери, контртерористичні загони поліції з Бельгії, Німеччини, Нідерландів, Франції та Люксембургу. У погоні за озброєним до зубів солдатом Юргеном Конінгсом взяли участь сотні поліцейських та армійців. Понад місяць бельгійці спостерігали з новин, як прочісуються території парків та лісів.

Йоган Толленаре, бургомістр містечка Маасейк:

Це все мало величезний вплив на наше містечко. Усі іноземці, які тут живуть, хвилювалися за своє життя і за своїх дітей. Мечеті теж були під наглядом 24 години на добу.

Юрген Конінгс, якого розшукували з 18 травня, мав ультраправі погляди і погрожував розправитись з відповідальними за коронавірусні локдауни. 17 травня він виніс з військових складів кілька гранатометів та іншої амуніції. Залишив прощальні записки. І години дві ходив навколо будинку, де живе головний вірусолог країни, після чого утік. Бельгійська влада оголосила про терористичну загрозу і розпочала пошукову операцію.

Конінгс був не просто божевільним солдатом. Він був інструктором зі стрільби і досвідченим снайпером, брав участь у десятках іноземних операцій. До того ж керівництво знало про його екстремістські погляди. У 2020 році на нього двічі накладали санкції за погрози вірусологу. Понизили на посаді - він став носієм зброї і таким чином отримав доступ до складів.

Александр де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії:

Як так могло статися, що особа, щодо якої є підозри, могла мати доступ до зброї, та ще й легко її винести. Це не припустимо.

Спочатку поліція знайшла автівку солдата з кількома смертельними пастками. Потім влаштували низку операцій в різних лісах та парках. Через кілька тижнів неподалік від того ж місця виявили ще й рюкзак. А в неділю, 20 липня, після місяця пошуків, в тій самій зоні, яку раніше прочісували чотириста армійців, - тіло Конінгса знайшов мисливець.

Леонард мисливець, який знайшов тіло:

Я їхав до свого друга купити рушницю, і відчув трупний запах в лісі. Подумав, треба буде глянути дорогою назад. Тож повертаючись, я залишив тут свій мопед і пішов у зарості - бур'яни там виросли до рівня грудей. Я просто став ходити 20 метрів вперед, 20 назад - відступаючи по метру вбік. Через п'ятнадцять хвилин наштовхнувся на ногу.

Мисливець здогадався, що найімовірніше це тіло найбільш розшукуваного чоловіка - Юргена Конінгса - і відразу повідомив у поліцію. Невдовзі правоохоронці підтвердили - таки він.

Пошукова операція коштувала бельгійським платникам податків 650 тисяч євро. А зважаючи на те, як вона завершилась, посадовцям зі сфери оборони вона може коштувати посад.