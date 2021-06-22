На территории США от коронавирусной инфекции полностью привили более 150 миллионов граждан. Об этом сообщает пресс-служба Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно их данным, одну прививку от COVID-19 получили 177 342 954 жителей США, а две – 150 046 006. Таким образом в США полностью иммунизировали от коронавируса 45,2% населения.

Отмечается, что сайт Worldometers подает данные о том, что с начала пандемии COVID-19 в США было обнаружено 34,4 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом мерли свыше 617 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. Накануне в Соединенных Штатах выявили 9,3 тысячи случаев COVID-19. Умерли 213 человек.

Читайте также, администрация президента США Джо Байдена собирается вложить 3 миллиарда долларов в разработку и производство различных лекарств от коронавирусной инфекции. Препараты будут направлены на предотвращение развития заболевания COVID-19, а также на снижение смертности от болезни.

Кроме того, с начала пандемии в мире количество жертв коронавируса превысило четыре миллиона человек. Пять ведущих стран мира, по подсчетам источника, лидируют по количеству летальных исходов от COVID-19, так, Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Индия, Россия и Мексика - составляют около 50% всех смертей в мире.

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