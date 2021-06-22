Нового траншу військової допомоги від США Україні не буде. Така новина збурила український медійний простір минулої доби. Пізніше деякі ЗМІ назвали це повідомлення фейком, а представниця американської адміністрації - нісенітницею.

Тепер уже офіційно Білий дім спростовує публікації в пресі, що, мовляв, команда Байдена скасувала новий транш. Звідки виникла ця сенсація? І які пояснення тепер дають в адміністрації?

275 мільйонів доларів передбачив Американський конгрес для України у військовому бюджеті США. Гроші цільові, безпекова допомога. За них купують зброю та військове обладнання та проводять тренування для українських військових. І раптом сенсація від газети Politico.

Мовляв, Білий дім відкликає пакет допомоги на 100 мільйонів доларів, а це більше, ніж третина всіх коштів! За які збиралися придбати, зокрема, і летальну зброю.

А оскільки за даними джерел газети - рішення було ухвалено безпосередньо перед перемовинами Байдена і Путіна, то преса і вирішила, що це поступка Москві. Що і спричинило скандал.

Цю новину з посиланням на Politico миттєво рознесли і закордонні, і вітчизняні ЗМІ. Але зараз надійшло спростування. У команді Байдена переконують - все не зовсім так, як подає преса.

Радник із нацбезпеки Джейк Салліван спеціально детально порушив це питання в ефірі Foxnews.

Джейк Салліван, радник з національної безпеки США:

Конгрес передбачив 275 мільйонів доларів як цьогорічну допомогу Україні. Їх треба було витратити до вересня. Зараз червень і ми витратили кожну копійку, кожен долар з тих мільйонів для України. Джо Байден дотримався своїх зобов'язань щодо підтримки українського суверенітету та територіальної цілісності, надіславши їй повну суму, яку запланували.

Звідки ж тоді розмови про скасування траншу на сто мільйонів? Це Америка, преса могла переплутати, але точно не вигадати.

З'ясувалося, у той момент, коли Кремль стягував війська до українських кордонів, американська адміністрація всерйоз розглядала ймовірність російського вторгнення на Південний Схід України. І на такий випадок передбачили резервних 100 мільйонів доларів - щоб у ситуації, якщо найгірші прогнози збудуться, оперативно закупити для України системи ближньої протиповітряної оборони, вогнепальну зброю та протитанкові засоби.

Джейк Салліван, радник з національної безпеки США:

Коли російські загони відтягнули, і вони не увійшли в Україну, ми вирішили тримати цей пакет у резерві - на випадок, якщо ці гроші знадобляться в майбутньому. Тобто гроші є, і росіяни знають, що вони є, і українцям це відомо. Та розмови, що ми відкликали будь-яку безпекову допомогу Україні, просто не мають сенсу.

Тому, судячи з пояснень адміністрації Байдена, "зради" не сталося. Навпаки розуміння, що у разі ескалації Київ миттєво отримає ще сто мільйонів доларів допомоги, та на ці гроші закуплять зброю, має стати для Москви додатковим стримуючим чинником.