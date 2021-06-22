Жительница Киева пожаловалась на блогера Александра Волошина, который подошел к ней с маленькой дочерью на улице и подарил ей iPhone. Девочка сильно обрадовалась такому подарку от кумира, которого смотрит в TikTok, но потом он отснял материал и начал забирать телефон назад.

"Он снимал это все на видео, а потом выключили камеру, и он начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтоб мы никому про это не говорили", - пожаловалась мать ребенка.

Она также добавила, что ее дочь была шокирована и разочарована действиями известного блогера.

"У человека просто нет совести и ничего святого. Как так можно поступать с ребенком?!" - отметила женщина.

После того как знаменитый TikTok-блогер опозорился, его аккаунты были заблокированы. Сам он перестал выходить на связь - даже его девушка, также известный блогер, Анна Тринчер, забила тревогу.

Ранее сообщали, что известный российский блогер Михаил Литвин выпустил новое скандальное видео. На нем он объявил своеобразный аукцион, предложив шестерым своим товарищам за деньги выполнить экстремальные, а порой и опасные действия. Он примотал человека на скотч к вертолету и взлетел в воздух.

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