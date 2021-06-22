В Украине объявили чрезвычайный уровень опасности [ Редактировать ]
В Украине в ближайшие дни синоптики прогнозируют жаркую погоду. В связи с этим в ряде областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщается на сайте "Укргидрометцентра".
Так, 23-25 июня в западных, северных и восточных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В частности, пожарная опасность угрожает жителям Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Житомирской, Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Львовской и Закарпатской областей.
II (оранжевый) уровень опасности означает, что погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Ранее мы писали о том, что синоптики напугали прогнозом погоды на июль.
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