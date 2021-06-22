У звезды сериала "Друзья" обнаружили рак четвертой стадии [ Редактировать ]
Актер Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл в сериале "Друзья" сотрудника кафе Хантера, борется с раком предстательной железы четвертой стадии.
Об этом 59-летний актер сообщил на шоу Today, пишет tvgid.ua.
По словам Тайлера, он узнал о своей болезни три года назад во время планового осмотра у врача. Актер поделился, что принимал гормоны, которые помогли ему в борьбе с симптомами онкозаболевания и жить в привычном темпе.
Но сегодня метастазы распространились на кости и позвоночник актера, сейчас он проходит курс химиотерапии.
Отмечается, что из-за болезни Тайлер не смог присоединиться к съемкам спецепизода "Друзей" - он участвовал онлайн.
Ранее мы писали о том, что звезды "Друзей" Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Школа, которая должна открыться в 2022 году, нацелена на диверсификацию индустрии развлечений, открывая путь к хорошо оплачиваемой работе
Актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Долгое время он болел раком толстой кишки
Он был известен зрителю по ролям в многих фильмах и сериалах
Конфликт между братьями начался после того, как сотрудники дворца уличили Меган Маркл в грубом и пренебрежительном к ним отношении
Российская прима-балерина Анастасия Волочкова выложила в сети свое пикантное фото