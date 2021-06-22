Актер Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл в сериале "Друзья" сотрудника кафе Хантера, борется с раком предстательной железы четвертой стадии.

Об этом 59-летний актер сообщил на шоу Today, пишет tvgid.ua.

По словам Тайлера, он узнал о своей болезни три года назад во время планового осмотра у врача. Актер поделился, что принимал гормоны, которые помогли ему в борьбе с симптомами онкозаболевания и жить в привычном темпе.

Но сегодня метастазы распространились на кости и позвоночник актера, сейчас он проходит курс химиотерапии.

Отмечается, что из-за болезни Тайлер не смог присоединиться к съемкам спецепизода "Друзей" - он участвовал онлайн.

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