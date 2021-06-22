Кубинські банки більше не прийматимуть американські долари - через запроваджені санкції США.

Рік тому Штати позбавили їх права класти американську валюту на рахунки у міжнародних фінансових установах. У Нацбанку Куби визнали, що це заважає нормальній роботі регулятора...

Американське торговельне ембарго проти Куби діє з 1962 року. За правління Трампа його посилили, запровадивши ще понад 240 додаткових санкцій. Раніше у кубинському уряді заявили, що збитки від майже 60-річної торгово-економічної блокади США сягнули близько трильйона доларів.

Для зняття ембарго Штати вимагають від "Острова свободи" демократизації суспільства та припинення співпраці з диктаторськими режимами, на кшталт Венесуели.