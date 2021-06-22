Дело Шеремета: суд продлил домашний арест Антоненко [ Редактировать ]
Во вторник, 22 июня, Шевченковский районный суд Киева продлил фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко домашний арест. Об этом на заседании объявила председательствующая судья Оксана Голуб.
Продлить меру пресечения Антоненко на 60 суток просил прокурор.
Суд постановил: ходатайство прокурора - удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Антоненко.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Также мы писали о том, что Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца меры пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь.
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