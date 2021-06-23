Нині на матчі пропускають до 20 тисяч глядачів

Фінал Євро-2020 на лондонському Вемблі наживо зможуть побачити 60 тисяч уболівальників. Таке рішення ухвалив британський уряд. Нині на матчі пропускають до 20 тисяч глядачів через коронавірусні обмеження.

Місткість стадіону вирішили збільшити, щоб Лондон не втратив права приймати пів фінальні й фінальні матчі чемпіонату.

У Британії нині стрімко шириться мутований коронавірус так званий штам "дельта" з Індії, і зростає захворюваність. УЄФА розглядала можливість перенести фінал Євро в інше місце, аби відвідати його могли якомога більше вболівальників.