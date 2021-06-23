Чемпіонат зі скеле-лазіння над водою відбувся в Іспанії. Змагання влаштували на давньому мосту Саламанка над річкою Адаха - це пам'ятка світової спадщини Юнеско. Завданням спортсменів було якомога швидше дістатися найвищої частини арки споруди. Жодних страхувань і спорядження.

Якщо скелелаз зривається - летить у воду. Першість у жіночій і чоловічій категоріях на чемпіонаті здобули брат і сестра зі Словенії. Чоловікові знадобилося 20 секунд, аби здолати маршрут.