Розвідка Британії увічнила пам'ять Алана Тьюринга [ Редактировать ]
Британська шпигунська агенція увічнила пам'ять видатного математика Алана Тьюринга. У часи Другої світової він допоміг союзникам дешифрувати коди німецької шифрувальної машини Енігми.
До 109 дня народження науковця в місті Челтенгем відкрили десятиметровий мурал. На ньому зображений Тьюринг в оточенні коліс створеної ним дешифрувальної машини "Бомба".
Також художник розмістив на малюнку 15 прихованих кодів. А ще відому цитату Тьюринга -"Іноді люди, про яких годі й уявити, роблять речі - які годі й уявити".
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